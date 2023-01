Keanu Reeves est sans aucun doute l’une des plus grandes stars du moment. Vedette des sagas “Matrix” et “John Wick”, l’acteur a su maintenir un haut niveau de popularité. Il a ainsi été révélé par la comédie culte “L’excellente aventure de Bill et Ted” puis dans le film indépendant “My Own Private Idaho”. Sa carrière multiplie blockbusters comme “Point Break” et “Speed” ainsi que les titres plus différents, comme “A scanner darkly” ou encore “Knock Knock”. Son amour de la moto, de la musique et des jeux vidéo ont appuyé l’amour du grand public, ainsi que sa gentillesse popularisée sur internet. Personnalité au parcours tumultueux, Keanu Reeves ne semble pas chercher spécialement la lumière des projecteurs, renforçant le mystère de cette star aimée de tout le monde.