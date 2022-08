Keanu Reeves jouera dans la série de Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese

Un nouveau projet pour Keanu Reeves : l’acteur canadien jouera dans la série de Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese, "Devil in the White City".

Décidément, Keanu Reeves ne s’essouffle pas. Lors du Comic-Con de San Diego, les premières images de "John Wick : Chapter 4" ont été diffusées et l’acteur canadien a annoncé qu’il incarnera également le rôle principal du film adapté de son comic-book, "BRZRKR". Visiblement friand de projets, Reeves jouera aussi dans la série de Leornado DiCaprio et Martin Scorsese (qui ont tourné tant de films ensemble, de Gangs of New York à Aviator, entre autres); "Devil in the White City".

La série est basée sur le livre d’Erik Larson (2003), "The Devil in the White City : Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America", et raconte l’histoire vraie de l’architecte Daniel H. Burnham (interprété par Keanu Reeves) et d'Henry Howard Holmes (le nom de l'acteur qui lui prêtera ses traits n'a pas encore été révélé), le propriétaire d’un hôtel de Chicago suspecté d’avoir assassiné plusieurs clients de son établissement.

L’histoire se déroule pendant l’Exposition universelle de 1893 qui permet aux USA de montrer leur puissance. Daniel H. Burnham, grand architecte de l’époque, expose ses travaux concernant la Ville Blanche. Alors que les Etats-Unis sont sous le feu des projecteurs, Holmes agit dans l’ombre.