Keanu Reeves exténué par "John Wick 4"

ATTENTION SPOILER! Les films John Wick ont tous été de gros succès au box-office, ce qui peut expliquer pourquoi les producteurs n’ont pas dit leur dernier mot pour une éventuelle 5e suite avec Baba Yaga. Pourtant, si vous avez vu la fin du quatrième volet, il y a une vraie conclusion, le sort de Keanu Reeves semble scellé et, vu son état d’épuisement, ça l’arrange très bien.

L’acteur canadien les a carrément suppliés d'arrêter la saga :

" Après les deuxième, troisième et quatrième opus, faire ces films était si épuisant que Keanu a été détruit, physiquement et émotionnellement. À la fin, il disait toujours : 'Je ne peux plus refaire ça', et nous sommes d’accord avec lui. Le gars n’est qu’une coquille de lui-même car il se lance simplement et s’exécute. Il disait : 'Je veux être définitivement tué à la fin de ce film.' Nous nous sommes dit : 'On va laisser une petite ouverture de 10%.' "

Et les producteurs d’enfoncer le clou :

"Nous voulons tous un autre John Wick. Nous ne savons pas à quoi cela ressemblera ni quand cela arrivera, mais nous nous aimons et nous aimons cet univers. Tout le monde va essayer de voir comment faire. Est-ce que nous avons trouvé ? Non. Et si nous ne trouvons pas, essaierons-nous d’en faire un ? Non, bien sûr que non."

Mais quoi qu’il en soit, une série préquelle arrive très bientôt en streaming et un film spin-off l’an prochain.