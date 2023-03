Keanu Reeves et Chad Stahelski dédient John Wick 4 à Lance Reddick

Lance Reddick, l'inoubliable lieutenant Cedric Daniels dans The Wire vu également dans des séries aussi marquantes que Bosch, Lost, Fringe, Oz ou New York : Unité Spéciale fait aussi partie de la saga John Wick et.

L’acteur a été retrouvé mort ce vendredi à Los Angeles. Depuis, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Keanu Reeves et le réalisateur de John Wick, Chad Stahelski, ont rapidement réagi, sous le choc. Ils souhaitent lui dédier le quatrième film de la saga John Wick, disponible dès le 22 mars dans les salles. On retrouvera Lance pour la dernière fois en tant que Charon, le concierge du Continental Hotel.

"Nous sommes profondément attristés et avons le cœur brisé par la perte de notre ami et collègue bien-aimé Lance Reddick", ont-ils déclaré dans le communiqué envoyé à Entertainment Weekly. "Il était un professionnel accompli et c’était un plaisir de travailler avec lui. Notre amour et nos prières vont à sa femme Stephanie, à ses enfants, à sa famille et à ses amis. Nous dédions le film à sa mémoire. Il nous manquera énormément"

Sa femme Stephanie a tenu à remercier tous ceux qui lui ont rendu hommage sur Instagram : "Lance nous a été enlevé bien trop tôt. Merci à tous pour votre amour inconditionnel, votre soutien et les magnifiques histoires partagées sur les plateformes ces derniers jours. Je vois vos messages et je ne peux vous exprimer à quel point je suis reconnaissante de les lire".