Keane : le chanteur Tom Chaplin se déguise en caniche à la télévision

L’émission The Masked Singer (Mask Singer à l’international) montre un certain nombre de célébrités cachées sous des déguisements et chantant devant un public et un jury.

Un jury chargé ensuite de deviner qui est caché derrière le masque. Lorsqu’un chanteur est éliminé de la compétition, sa véritable identité est dévoilée.



Après les prestations fort appréciées du chanteur de The Darkness, Justin Hawkins et de Skin -la chanteuse de Skunk Anansie - que nous vous avions partagés l'année dernière, on découvre à présent le chanteur de Keane, Tom Chaplin.

Le chanteur y a participé déguisé en caniche géant et a repris, entre autres, les titres "Rocket Man" d'Elton John et "What's New Pussycats" de Tom Jones. C’est ce samedi soir qu’il a finalement révélé son identité face à un jury stupéfait.