KBC et CBC augmenteront les taux d'intérêt de leurs comptes d'épargne le 1er août

Les clients de KBC et CBC bénéficieront d'un taux de base et d'une prime de fidélité plus élevés sur les comptes d'épargne réglementés à partir du 1er août prochain, annonce vendredi le groupe bancaire KBC. Le taux de base passe de 0,35% à 0,45% et la prime de fidélité pour l'argent laissé sur le compte pendant au moins un an sans interruption évolue de 0,25% à 0,45%. Soit un taux d'intérêt total de 0,90%.

Pour Start2Save et Start2Save4, des comptes d'épargne bénéficiant d'un taux d'intérêt plus élevé et sur lesquels le montant d'épargne mensuel s'élève à maximum 500 euros, le taux de base passe de 0,15% à 0,40% tandis que la prime de fidélité sera de 1,10%, contre 0,75% jusqu'à présent. Le taux d'intérêt total est donc ici de 1,5%.

Le nouveau taux de base s'applique à l'épargne existante et aux nouveaux dépôts. La nouvelle prime de fidélité s'applique exclusivement aux nouveaux dépôts et à l'épargne existante à partir du moment où la nouvelle période de fidélité commence à courir, précise KBC.

À partir du 17 juillet prochain, Argenta, qui compte près d'1,7 million de clients, en fera en effet de même, avec des taux allant de 0,85% à 2%, en fonction du type de compte d'épargne. De son côté, MeDirect, dont le portefeuille s'appuie sur 80.000 clients, relève également ses taux, après en avoir déjà fait de même fin mai. Ils atteignent de 1,5 à 2,3%.

Début juin, Belfius avait ainsi communiqué son intention d'augmenter les taux d'intérêts des comptes épargnes dès ce 1er juillet. Depuis plusieurs banques telles que Keytrade Bank, Triodos, Deutsche Bank et vdk lui ont emboîté le pas.