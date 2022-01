Kazakhstan: plus de 450 arrestations pour terrorisme et troubles de masse

Le Kazakhstan a annoncé avoir arrêté plus de 450 personnes pour terrorisme et troubles de masse après les émeutes meurtrières ayant secoué le pays début janvier.

Des manifestations inédites contre une augmentation des prix de l'énergie avaient dégénéré dans cette ex-république soviétique en émeutes et en répression armée, faisant quelque 225 morts, des centaines de blessés et poussant le président Kassym-Jomart Tokaïev à demander le déploiement des forces armées russes et de leurs alliés pour rétablir l'ordre. Au total, 970 personnes accusées de vol, de troubles publics ou de possession illégale d'armes ont été arrêtées.

Les violences jamais vues depuis l'indépendance du pays en 1991 ont provoqué au moins 12.000 arrestations et poussé les autorités à demander de l'aide de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), alliance menée par la Russie.