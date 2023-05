Kaytraminé : la collaboration la plus fraîche du printemps à écouter en boucle

Aucun doute, pour un projet qui pouvait ressembler à une collaboration cédant aux chimères de l’enchaînement de singles vendeurs au premier abord, Kaytraminé va bien plus loin sans se prendre la tête et ça pour notre plus grand plaisir. C’est un album d’été qui passera largement l’hiver et en prime, les deux amis ont annoncé que ce ne serait certainement pas la seule fois que Kaytraminé sortira quelque chose en 2023.