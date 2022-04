Depuis fin mars, les kayaks ont repris du service dans la vallée de la Lesse. Avec, ce week-end, un petit évènement attendu des "aficionados" : le grand parcours, qui fait 21 kilomètres entre Houyet et Dinant, a enfin réouvert. Il faut dire qu’à cause du Covid et des inondations, notamment, ce parcours n’avait plus été emprunté depuis 2019. "Ça nous fait plaisir, car pas mal de gens ont continué à faire des demandes pour cette grande descente, et nous pouvons à nouveau leur fournir ce service", explique Stéphane Marlier, ouvrier pour Dinant Evasion, la société qui gère les kayaks de la Lesse.