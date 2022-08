Kayak sprint : le K4 féminin en demi-finale de l’Euro, Broekx et Peters en finale A du K2

Un peu plus tard ce vendredi, le duo féminin composé de Lize Broekx et Hermien Peters s'est qualifié pour la finale A du K2 sur 500 m.

Les deux Limbourgeoises, 9e des Jeux Olympiques de Tokyo, se sont imposées lors de la 2e demi-finale, où les trois premières équipes se hissaient en finale. Jamais mise en difficulté, les médaillées de bronze des derniers Mondiaux d'Halifax se sont rapidement forgées une longueur d'avance sur leurs poursuivantes pour ensuite contrôler leur course. Peters et Broekx, en 1:42.612, ont devancé la Grande-Bretagne (1:44.084) et la Serbie (1:44.729), signant le meilleur temps des demi-finales.

Dans la première demie, la Hongrie s'est imposée devant la France et la Suède. Ces six nations rejoignent en finale A, la Pologne, championne du monde en titre, l'Allemagne et la Slovaquie, qualifiées directement après les séries éliminatoires de jeudi.

Plus tard dans la journée (17h40), l'autre K2 belge sur 500 m, mais masculin cette fois, d'Artuur Peters et Bram Sikkens disputera sa demi-finale pour également tenter de rejoindre la finale A.