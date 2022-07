Kayak, Korfball, pétanque, roller : les 11e Jeux Mondiaux débutent en Alabama avec 75 athlètes belges

Le Team Belgium sera fort de 75 athlètes représentants dix-neuf sports à l’occasion de la 11e édition des Jeux Mondiaux qui se disputent du 7 au 17 juillet à Birmingham en Alabama (États-Unis). Comme beaucoup d’autres grands événements multisports, ils ont dû être reportés d’un an en raison de la pandémie de Covid-19 afin de ne pas entrer en concurrence avec les JO de Tokyo, eux-mêmes déplacés de douze mois.

Les Jeux Mondiaux sont justement l’occasion de mettre en évidence les sports qui ne sont pas présents aux Jeux Olympiques.

La délégation belge comprendra 110 personnes, signe "que les sports non olympiques sont aussi dans la culture du sport belge et du Comité olympique et interfédéral belge", comme l’a souligné Olav Spahl, le directeur du sport de haut niveau au COIB, lors de la présentation de la sélection avant son envol pour les États-Unis.

Les Belges n’entendent pas faire de la figuration dans ces "Jeux des sports non olympiques". Il y a cinq ans à Wroclaw, les 63 athlètes présents dans 12 disciplines avaient effectué une véritable moisson de podiums avec un bilan de 7 médailles d’or, 9 d’argent et 8 de bronze. "Il est difficile de se fixer des objectifs cette année car l’absence de la Russie et du Bélarus modifie les cartes", a encore souligné auprès de Belga Olav Spahl.

La figure de proue de la délégation est un certain Bart Swings. Le champion olympique de Pékin cet hiver dans l’épreuve du départ groupé de patinage de vitesse revient à ses premières amours en disputant pas moins de cinq épreuves de roller. Ce seront ses troisièmes "World Games" après Cali et Wroclaw. Il a déjà gagné quatre médailles d’or, deux d’argent et une de bronze dans ce patinage à roulettes en ligne. Il est le premier champion olympique à venir disputer les Jeux Mondiaux. "Pour l’équipe, c’est exceptionnel" a encore souligné Spahl. "Il vient dire 'j’ai mes racines dans le sport non olympique et je suis encore connecté à celui-ci'. Pour le sport belge et le roller, c’est extraordinaire. C’est un exemple de professionnalisme par sa manière de s’impliquer dans le sport de haut niveau. C’est un modèle pour tout le Team Belgium aux Jeux Mondiaux."

Une discipline présente en Alabama effectuera dans deux ans ses grands débuts olympiques : la danse sportive du breaking. La Bruxelloise Maxime Blieck, alias b-girl Madmax, représentera la Belgique. "Ce sera une forme de répétition puisqu’il s’agira de la même discipline qu’à Paris en 2024 "le b-battle one on one". Ce sera aussi important avant les championnats du monde de Louvain l’année prochaine (le 22 septembre)", a encore précisé Olav Spahl.

Les Belges seront présents à Birmingham dans les sports suivants : billard, course d’orientation, danse sportive (breaking, rock’n’roll), duathlon, escalade, gymnastique (acrobatique, parkour, tumbling), ju-jitsu, kayak, kickboxing, korfball, lutte à la corde, pétanque, powerlifting, roller, sauvetage, ski nautique, sports aériens (course de drone), squash et tir à l’arc. Un Belge sera aussi présent en aikido qui sera sport de démonstration.

Plusieurs disciplines apparaissent à Birmingham. Parmi elles, le breaking, la course de drone, le parkour en gymnastique et le kayak marathon verront le Team Belgium y participer.

Ces "World Games" rassembleront dans la chaleur moite du "Sweet home Alabama" quelque 3600 athlètes venus de plus de cent pays dans 34 sports, 58 disciplines et pas moins de 223 compétitions.