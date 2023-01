Kavanagh: « J’ai décidé d’étudier ce que les gens heureux faisaient pour être ‘happy’ »

Pour l’inauguration de ses nouveaux murs au cœur des anciennes écuries Defeld, le Musée des Beaux Arts de Charleroi revient trois ans plus tard, en nous surprenant avec l’exposition “La fabrique de héros. 100 ans de 9e art au Pays noir”. Cette exposition célèbre les cent ans d’un des plus importants fleurons carolos de l’industrie culturelle que sont les éditions Dupuis. On leur doit les créations de personnages emblématiques tels que les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio, Les Nombrils, Le Marsupilami, Les Tuniques Bleues, Largo Winch, Kid Paddle, Les Minions et tant d’autres…

Le Musée des Beaux-Arts vous donne rendez-vous jusqu’au 30 juillet afin de redécouvrir nos héros de bande dessinée dans une exposition très ludique.