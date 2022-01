Katy Perry : the black is back !

Il y a eu le brun, le noir, le violet, le rose, le bleu, le rouge, le rose et le blond : en 14 ans de carrière, Katy Perry en a fait voir de toutes les couleurs à ses cheveux, on peut dire qu’elle a pratiquement tout essayé en matière de coloration! Mais en novembre dernier, elle décidait de revenir au noir pour la cérémonie de remise des prix de la Country Music Association dans le Tennessee. Et pour éviter les spéculations sur l’éventuel port d’une perruque, la chanteuse avait partagé des vidéos du processus de teinture de ses cheveux sur Instagram ! Un retour aux racines donc, sans jeu de mots facile, puisqu’il nous ramène à ses débuts en 2008 avec I Kissed a Girl.

Un noir qui semble rester puisque ses cheveux sont toujours noirs dans son dernier clip qui vient de sortir pour le nouveau single When I’m Gone en duo avec le DJ suédois Alesso. Le clip a d’abord été dévoilé ce 10 janvier sur une chaîne sportive américaine lors de la mi-temps du championnat national de football universitaire. La première image du clip s’ouvre sur Katy Perry dans une cabine téléphonique qui déclare la même phrase qu’elle avait écrite sur insta à propos de sa couleur : "Je pense juste qu’il est temps de leur donner tout ce qu’ils veulent", avant qu’elle et le producteur suédois se retrouvent plongés dans un monde futuriste.

Ce single signe aussi un retour des sons plus électro-pop et dansants. Voilà qui devrait la remettre à l’avant-plan après le semi-échec de l’album précédent, Smile, sorti l’été 2020.

Katy Perry qui passe à la caisse puisqu’elle est en résidence à Vegas depuis le soir de la St Sylvestre et jusqu’au 19 mars.