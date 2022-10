Katy Perry inquiète ses fans après avoir eu un problème sur scène

La vidéo totalise plus d'1 million de vues sur les réseaux sociaux. Katy Perry avait peut-être donné une explication il y a quelques années.

Lors de la saison 4 d'American Idol, la chanteuse avait confié avoir un œil faible. A un candidat souffrant de la même chose, elle avait déclaré : "Tu ne devrais pas t’inquiéter de ton œil. J’ai la même chose et je m’en suis souciée. Mais une poignée de fans ont créé une communauté autour de ça. J’ai même un fan qui se fait appeler ‘Katy’s Wonk Eye’. Célèbre le."

Les fans de l'artiste s'interrogent sur cette scène très bizarre. Si certains y voient un possible clonage, d'autres évoquent une réaction post-vaccin, ce qui est certain c'est que cette vidéo crée l'interrogation. Les internautes y vont de leur imagination pour trouver la cause de ce trouble oculaire.

Une autre théorie fait aussi surface sur les réseaux sociaux. Certains évoquent un problème avec la colle de ses faux cils.

A voir si Katy Perry prendra la parole dans les prochains jours pour expliquer ce dysfonctionnement oculaire.