Katy Perry, guest star dans un dessin animé célèbre

Au vu de ses caméos antérieurs, on imagine que Katy Perry a dû se laisser convaincre sans difficulté, d'autant plus qu'elle avait déjà avoué être fan du dessin animé, qu'elle regarde avec sa fille Daisy. Une aubaine pour Hasbro qui entend fêter en grande pompe les 20 ans de la série l'année prochaine, avec des partenariats, des produits dérivés et des "Peppa parties" aux quatre coins du monde. Joyeux anniversaire !