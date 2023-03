Katy Perry électrise une audition d’American Idol en montant sur un piano

L’interprète de "I Kissed a Girl" nous surprendra toujours autant dans l’émission American Idol ! Après nous avoir fait rire avec son pantalon déchiré et nous avoir émus avec son message adressé au gouvernement, Katy Perry électrise cette fois-ci l’audition d’un des candidats en montant sur un piano.

Lors du dernier épisode de la 21e saison du télécrochet, le candidat Nate Peck a interprété une chanson très rock : "Lightnin' Strikes Again" de Dokken. Cette reprise a donné une idée folle à Luke Bryan. Il est allé rejoindre Nate Peck pour chanter ensemble "Here I Go Again" du groupe anglais Whitesnake. Les autres membres du jury les ont accompagnés en faisant du air guitar.

Ensuite, Luke Bryan a suggéré à Katy Perry de monter sur le piano pour reproduire la scène sur capot de la voiture dans le clip vidéo "Here I Go Again". C’est ainsi que la chanteuse vêtue d’une combinaison de cuir noire s’est retrouvée sur le piano à rendre hommage à l’actrice américaine Tawny Kitaen qui jouait dans ce clip de 1987.

Tellement amusé par ce moment, Luke Bryan en a fait un montage photo qu’il a publié sur les réseaux. "Pensez-vous que Katy Perry pourrait aussi poser pour Whitesnake ?" a-t-il légendé.