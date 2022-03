Katy Perry échappe à une lourde peine pour le plagiat de son tube "Dark House"

La justice est assez intransigeante lorsqu’on parle de plagiat. Cette fois-ci, elle vient de donner raison à Katy Perry. La chanteuse a remporté son procès après avoir fait appel et échappe ainsi au versement des 2,8 millions de dollars de dédommagement.

Alors qu’un groupe reggae reproche à Dua Lipa de s’être approprié l’un de leur titre, l’interprète de "I Kissed a Girl" connaît une fin heureuse à son procès contrairement à Ed Sheeran qui a été accusé d’avoir plagié "Oh Why" pour écrire son titre "Shape of you". En juillet 2019, Katy Perry avait été reconnue coupable par un jury californien de s’être inspirée de la chanson "Joyful Noise" du rappeur Flame. Selon le plaignant, une note du morceau "Dark Horse" ressemblait énormément à l’une des siennes.

Après plus de huit ans de bataille juridique, la Cour d'appel a rendu son verdict final : la juge Christina Snyder ayant révisé la décision du jury, estime que "la partie de l’ostinato de Joyful Noise qui ressemble à l’ostinato de Dark Horse consiste en un arrangement manifestement conventionnel de blocs de construction musicale. Autoriser un droit d’auteur sur cette partie reviendrait essentiellement à autoriser un monopole abusif sur des séquences de hauteurs de deux notes ou même sur la gamme mineure elle-même". Les équipes de la jeune maman de Daisy Dove Bloom avaient également affirmé cette théorie lors du procès en diffusant plusieurs titres de Noël qui utilisent la même note.