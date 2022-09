Katrina Patchett évoque les jalousies dans Danse avec les stars

Depuis quelques semaines, Danse avec les stars est diffusé sur TF1. Pour cette nouvelle édition, la danseuse Katrina Patchett fait son grand retour après un an d'absence.

Au micro de David Barbet, journaliste pour Télépro, l'australienne indique : "La production m'a appelé pour savoir si je voulais participer à cette nouvelle saison. On s'est mis d'accord et c'était reparti pour une nouvelle saison."

Dans Danse avec les stars, on voit souvent des rapprochements entre les personnalités et les danseurs, Katrina Patchett évoque la possible jalousie des compagnons : "C'est humain d'être jaloux. On est comme des acteurs qui jouent des scènes sexuelles ou sensuelles. On est ensemble H24 avec la personnalité. On passe plus de temps avec la personne avec qui on danse qu'avec notre copain ou copine. Il est vrai que parfois cela peut créer des tensions."

La danseuse de DALS a aussi participé à Splash. Dans cette émission diffusée en 2013, des célébrités devaient plonger dans une piscine. Katrina Patchett en garde un très mauvais souvenir : "J'ai le vertige depuis cette émission. Je devais faire une figure de dingue. La veille de l'émission pendant l'entrainement, j'ai fait la figure et je suis tombée sur le dos. J'étais paralysée dans la piscine."

Dans quelques semaines sur La Une, une nouvelle émission de danse va voir le jour avec Sara De Paduwa. D'ailleurs, on connait déjà le nom des coachs pour The Dancer.

Si il y a une saison 2 de The Dancer, Katrina Patchett postule : "C'est mon rêve d'être coach."

