Katie Melua, la voix de velours sort un nouvel album !

Pourtant ce succès arrivé très (trop) tôt dans sa vie la conduit à une véritable descente aux enfers. En 2010 elle plonge, elle fait un burn-out et elle se retrouve hospitalisée pendant de nombreuses semaines. Ses souffrances sont, selon ses propos, l’effet de la célébrité et de la richesse. " Je me suis retrouvée littéralement paralysée face à la vie, je ne pouvais plus avancer, ni voir le monde normalement, j’avais peur de tout ", raconte-t-elle. Elle plonge dans la drogue. Le rythme des tournées et des campagnes promotionnelles l’épuise. Quand elle songe à cette période, ce sont les noms de Kurt Cobain ou d’Amy Winehouse, tous deux décédés à 27 ans, qui lui viennent à l’esprit. Plus tard, elle dira de ce passage à l’hôpital que ce fut la meilleure chose qui pouvait lui arriver. " Je me souviendrai toute ma vie du jour où j’ai compris que je m’en étais sortie ", confie-t-elle. Avec son mari, James Toseland, elle profite désormais de plaisirs simples.

En octobre 2020 Katie en pleine forme sort "Album N°8". La douceur et la délicatesse extrême de la chanteuse frappent à nouveau l’oreille de l’auditeur.