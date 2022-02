Katie Melua, L’Artiste à la Voix de Velours

Avec son album ''Call Off the Search'' sortit en 2003, Katie est propulsée parmi les interprètes compositrices les plus célèbres de la planète, elle a 18 ans. En 2006, oscillant entre la country, le blues, le jazz et le folk, elle devient l’artiste féminine ayant vendu le plus d’albums dans le monde. Un succès fulgurant qui la mène à la dépression. Après avoir battu ses démons Katie est à nouveau au-devant de la scène avec toute l’élégance qui la caractérise.

Katie Melua, originellement prénommée Ketevan, est née en Géorgie, le 16 septembre 1984. Son père cardiologue émigre avec toute la famille à Belfast en 1993, puis à Londres à partir de 1998. Ses parents l’encouragent à faire de la musique. Ils décèlent très vite le réel potentiel de leur fille. Après un passage remarqué dans une émission de télécrochet britannique, elle intègre la Brit School for Performing Arts. Lors d’un concert organisé par son école, elle se fait remarquer par le producteur et compositeur Mike Batt. La rencontre est décisive.

En 2003, elle sort son premier album intitulé "Call Off the Search". Sa voix chaude et pure séduit le plus grand nombre. Au Royaume-Uni, elle est l’artiste féminine qui vend le plus de disques en 2004.