Katie Holmes ne fait pas l’unanimité avec son look très "années 2000"

Brie Welch, la styliste de Katie Holmes assume complètement ce choix : "Nous avons décidé que la couleur riche et l’effet subtil du bustier donnaient un aspect élégant qui serait amusant à associer avec un jean. Ça crée un effet plus jeune pour l’atmosphère du Jingle Ball" déclare-t-elle dans un e-mail adressé au New York Times et repartagé par Huffingtonpost.