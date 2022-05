Kathy Bates est la Dolores Claiborne de Stephen King

Comme beaucoup d’acteurs et d’actrices, Kathy Bates a commencé sa carrière de comédienne au théâtre avant de la poursuivre au cinéma. Elle a joué dans deux adaptations de livres de Stephen King : " Dolores Claiborne " et " Misery " pour lequel elle a remporté un Golden Globe et l’Oscar de la meilleure actrice. Certains d’entre vous l’ont peut-être vue aussi dans l’épouvantable série d’horreur, " Américan Horror Story ", dans laquelle elle joue depuis la saison 3. C’est pour cette série qu’elle a d’ailleurs été nommée à plusieurs reprises pour un Emmy Award de la meilleure actrice de second rôle dans une minisérie ou dans un téléfilm. Mais elle n’a pas uniquement incarné des êtres méchants, terrifiants ou encore psychotiques. Kathy Bates sait aussi jouer des personnages plus sympathiques, comme celui de Molly Brown dans " Titanic " ou encore celui de la reine Victoria dans " Le tour du monde en 80 jours " avec Cécile de France et Jackie Chan. Vous avez peut-être eu également l’occasion de la voir dans " Valentine’s Day " ou encore " PS I love You ".