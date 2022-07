Kathrin Hendrich, une Belge en finale de l’Euro féminin 2022

En sélection, Kathrin Hendrich, qui a la double nationalité, a rapidement tranché entre la Belgique et l’Allemagne. Dès ses 15 ans, elle est appelée par l’Allemagne et petit à petit, Kathrin gravit les échelons jusqu’à gagner une première Coupe d’Europe avec les moins de 19 ans en 2011. C’est en 2014 qu’elle connaît sa première sélection avec la Mannschaft, lors d’une rencontre amicale face au Canada. Deux ans plus tard, elle est sacrée championne olympique au Brésil. "C’était un moment formidable. J’ai appris beaucoup de choses. Je n’ai pas joué mais je me suis senti comme une pièce de l’équipe. Je suis très fière d’avoir eu la médaille d’or aussi", avait confié la défenseuse à la RTBF en 2016.

Âgée de 30 ans, Kathrin Hendrich, qui occupe désormais un rôle majeur dans l’équipe entraînée par Silvia Reid, a une occasion en or de remporter un nouveau trophée majeur avec l’Allemagne. Et comme en 2016, elle pourrait avoir une petite pensée pour la Belgique si elle venait à soulever la Coupe : "Je me sens aussi Belge. Je suis souvent en Belgique pour rendre visite à ma famille et mes amis. Parfois la Belgique me manque un peu".