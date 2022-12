Kathleen de L’Arbre à bulles à Viva for Life : "Si ces enfants ne peuvent pas grandir dans un cadre sécurisant, je ne sais pas ce qu’ils vont devenir"

Le déchirement pour les travailleurs de cet espace : savoir qu’en dehors de cet espace sécurisé, les enfants seront à la rue ou dans des logements extrêmement précaires.

Sur le plateau, l’émotion est palpable face à ces enfants dans des situations tellement dures, mais qui trouvent un tel réconfort et épanouissement dans cet espace. Marco rappelle que Viva for Life, ce sont des actions concrètes comme celles-ci. Il n’est plus possible de nier l’impact de Viva for Life. Ophélie, impressionnée par le projet, interpelle le public : "si on leur enlève ça, qu’est ce qui leur reste ?"

C’est tout simplement inenvisageable… Alors à la veille de Noël, il faut se mobiliser ! Si vous pouvez faire un don et permettre à des projets comme l’Arbre à Bulles d’exister, faites-le maintenant !