Katherine Pancol : les détails la font vibrer

On parle souvent du raz de marée que fut la trilogie "Les yeux jaunes de crocodiles" mais ce serait passer trop vite sous silence ses premiers livres.

Dans les années 70, Katherine Pancol alors journaliste à Paris Match et Cosmopolitan reçoit un appel de Robert Laffont séduit par un de ses articles, qui lui propose d'écrire un roman. Elle refuse dans un premier temps puis l'idée fait son chemin et elle écrit Moi d'abord, inspiré de sa propre histoire. Son franc parler et sa mèche blonde séduisent Bernard Pivot dans "Apostrophes". Le succès est sans appel avec 300 000 exemplaires vendus.

Déstabilisant aussi au point que la jeune écrivaine décide de s'installer à New York. Elle y restera une dizaine d'années. Elle découvre le New-York des années 80, fait beaucoup la fête, rencontre quelques légendes comme Warhol et Louise Brooks entre autres. Après quelques mois, elle décide de de suivre des cours de creative writing à l'université de Columbia. Elle y apprend des choses essentielles comme l'importance d'un détail et comment celui-ci peut parfois être plus parlant qu'une longue description.

Depuis, elle scrute les détails à la loupe, se promène dans le métro avec un carnet pour noter une conversation glanée par hasard, lit les journaux à la recherche d'anecdotes étonnantes. Elle établit un dossier pour chaque personnage allant jusqu'à faire des voyages pour trouver l'appartement d'un personnage à New-York ou inscrire un autre dans une école particulière. Pour les "Yeux jaunes des crocodiles", elle raconte :