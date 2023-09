Katherine Johnson : l’Afro-Américaine de la NASA qui a ouvert la voie aux femmes dans les mathématiques

Le 20 février 1962, à 9h47, à la base aérienne de Cape Canaveral, le lanceur Atlas propulse la capsule Friendship 7 dans le ciel de Floride. Avec à son bord John Glenn, qui deviendra quelques heures plus tard le premier Américain à effectuer un vol en orbite autour de la Terre, un an après le soviétique Youri Gagarine.

À l’époque, la confiance dans les ordinateurs est limitée. Ceux-ci sont sensibles à de nombreux facteurs, comme des coupures d’électricité. Avant le départ, l’astronaute demande de vérifier l’intégralité des calculs informatiques de la trajectoire de sa capsule, du décollage à l’entrée en orbite… à la main. Et pour cela, il n’a confiance qu’en une seule personne : Katherine Johnson, une mathématicienne noire dans un milieu d’hommes blancs. John Glenn déclare ceci : "Si elle dit qu’ils sont bons, alors je suis prêt à partir".

Après Gagarine, la réplique des Américains va entrer dans la légende spatiale pour plusieurs raisons, dont certaines totalement improbables. Parmi les protagonistes, il y a des femmes noires dont cette mathématicienne surdouée, Katherine Johnson. Son rôle sera essentiel pour la conquête spatiale, et sa carrière une ouverture vers une plus grande diversité dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques.