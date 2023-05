Katherine Heigl, une diva ? Des millions d’internautes prennent sa défense

Retour en 2007. En pleine promotion pour le film "En cloque, mode d’emploi", elle se retrouve sous le feu des critiques pour l’avoir décrit comme "un peu sexiste". Selon elle, le long-métrage de Judd Appatow dépeint les femmes "comme des mégères, sans humour et coincées", tandis que les hommes, eux, sont plutôt vus comme "amusants et adorables". A l’époque, de tels commentaires ne passent pas. Katherine Heigl est directement perçue comme ingrate et irrespectueuse. On lui demande des excuses (qu’elle ne fera pas). Avec ces quelques phrases, elle se retrouve boycottée par une partie d’Hollywood.