"Katharsis" des gravures pour réparer le monde. Une exposition de Camille Dufour à La Médiatine

Un moment de rencontre avec Camille Dufour pour aller un peu plus avant :

— Quel sens donnez-vous au titre de l’expo "Khatarsis" ? Khatarsis a plusieurs sens : il y a l’idée de catharsis collective en faisant participer le public autour de ces problématiques par la réflexion, les propositions ; l’idée d’être face à ses indignations et aussi dans les performances, cette idée d’être face au désastre et imprimer jusqu’à épuisement […] c’est vraiment une implication entière. C’est physiquement très éreintant. Ça fait partir du processus d’épuisement et d’effacement des images.

- Mais ça fait mal ! Oui, quelque part il y a cette idée de repentance. Et en même temps, avec les fleurs, il y a quelque chose de très jouissif avec la couleur.

- L’épuisement, c’est aussi celui de l’encre et l’effacement de l’image Il y a souvent plusieurs lectures possibles. Dans les "Lavandière de la nuit" (sur le thème de l’apocalypse) on peut le voir comme la disparition d’un monde à bout de souffle et la possibilité d’un renouveau. Ça prend aussi des sens différents par rapport aux différents projets, par exemple la disparition progressive des espèces, la disparition des métaux utilisés pour les nouvelles technologies et pour "Eaux anonymes" — les réfugiés disparus en mer — ça prend [encore] une autre symbolique. C’est le même processus pour dire des choses différentes.

- Vos images sont complexes ; il y a l’idée du chaos. Comme s’il y avait une projection de votre esprit sur le papier. Oui c’est ça. Après il y a aussi l’idée de jonction entre les [éléments] qui s’entremêlent et prennent des sens différents quand ils sont mis ensemble. Il y a aussi la manière dont je grave : je n’ai pas d’idée au préalable, ça se passe au fur et à mesure et comme en gravure on ne peut pas effacer, c’est ça aussi qui donne cet aspect chaotique.