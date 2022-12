Kate Winslet revient sur ses débuts traumatisants à Hollywood, James Cameron confirme

L’actualité de Kate Winslet, c’est bien sûr ses retrouvailles avec James Cameron pour la prochaine suite d’Avatar, Avatar : la voie de l’eau, 25 ans après Titanic. Et si à l’époque elle avait déclaré "qu’il faudrait la payer beaucoup d’argent pour retravailler avec Jim", beaucoup de temps a passé et James Cameron affirme aujourd’hui : "Nous avons tous les deux été impatients au fil du temps de travailler à nouveau ensemble, de voir ce que l’autre fait à ce stade de nos vies et de nos carrières". Mais le réalisateur l’avoue, selon lui, Kate a été "traumatisée par Titanic par l’ampleur de la production et par sa responsabilité en son sein". Elle n’avait que 22 ans lorsqu’elle a été propulsée au rang de star internationale.

Le réalisateur canadien a en tout cas retrouvé une Kate Winslet qui n’a plus grand-chose à voir avec la jeune femme effrayée qu’elle a pu être dans les années 90 : "Elle est très grande et responsable sur le plateau", a déclaré Cameron. "Vous jureriez qu’elle produisait le film !"

Quant à Kate Winslet, elle pose aujourd’hui un autre regard sur le passé en affirmant qu’à la fois le plateau du Titanic était "difficile" mais que Cameron est un "génie" et semble un peu plus décontracté de nos jours : "J’ai adoré faire Avatar avec Jim – il est beaucoup plus calme maintenant. À cette époque, il n’y avait pas de place pour qu’il dise : "Cela pourrait ne pas fonctionner". Il devait le faire fonctionner. Il y a eu toutes ces conversations sur cet énorme film, 'Titanic'. Je ne peux pas imaginer la pression. En vieillissant, nous apprenons à dire : " J’ai fait une erreur ".