Kate Winslet et Matthias Schoenaerts devant la caméra d’Alan Rickman dans “Les jardins du roi”

Pour ce long-métrage, Alan Rickman a su s’entourer d’un excellent casting. Interprétant lui-même le roi Louis XIV, il retrouve Kate Winslet, avec qui il partageait l’affiche de “Raisons et sentiments”, pour lui offrir le rôle de Sabine de Barra. Face à elle, c’est Matthias Scoenaerts qui porte le costume d’André Le Nôtre. Les deux acteurs parviennent à développer une réelle alchimie, conférant un certain souffle dans leur romance historique. Mais si on a déjà vu Kate Winslet au cœur d’histoires d’amour bouleversantes, comme dans “Titanic” ou encore “Eternal sunshine of the spotless mind”, Matthias Schoenaerts s’y essaie après des prestations plus remarquables pour leur physicalité, comme dans “Rundskop”. À savoir que si le film est inspiré d’une histoire vraie, le personnage de Sabine est une pure invention, apportant selon la productrice Gail Egan une forme de modernité dans le récit :