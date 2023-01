Kate Winslet, adorable, rassure une jeune journaliste très stressée par sa toute première interview

Kate Winslet est en promo pour Avatar 2. Elle se retrouve face à une jeune fille qui est reporter pour la chaîne allemande ZDF. En réalité, c’est sa toute première interview alors, nerveuse, elle la joue franco et le lui dit. Et la réaction de l’actrice est pleine de bienveillance. C’est une Kate Winslet royale que n’oubliera sans doute jamais la jeune fille.

Kate Winslet a encouragé la jeune Martha avec des mots franchement réconfortants : "Ça va être la meilleure interview jamais réalisée. Et sais-tu pourquoi ? Parce que nous avons décidé que ça le serait". Et pour la mettre tout à fait à l’aise, elle a enfoncé le clou en lui disant : "Et tu peux me demander tout ce que tu veux, tu n’as pas à avoir peur, tout va être génial".

Si on est évidemment touchés, on n’est en même temps pas franchement étonnés car l’actrice s’est souvent montrée engagée et solidaire envers les femmes, en imposant son naturel dans l’industrie cinématographique et en encourageant les femmes à s’accepter telles qu’elles sont, envers les hommes aussi, en dénonçant les acteurs victimes d’homophobie dans le milieu, ou encore tout récemment lorsqu’elle se livrait à la BBC à propos de familles qui ne s’en sortent pas face au coût de la vie. Selon elle, il faut s’entraider, ce qu’elle a d’ailleurs fait pour une maman dont l’enfant handicapée avait besoin de soins.

Kate Winslet est fidèle à elle-même : une actrice pleine d’empathie et de gentillesse, ce qui manque cruellement à ce monde pour tourner rond.