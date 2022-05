Kate Moss témoigne au procès de Johnny Depp

Mercredi 25 mai, Kate Moss a témoigné à la barre dans le procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard pour diffamation.

Kate Moss a témoigné au procès, suite aux insinuations d’Amber Heard. En effet, celle-ci avait évoqué l’existence d’une rumeur particulière : Johnny Depp aurait poussé la mannequin dans les escaliers. C’est parce que l’actrice avait cité son nom que les avocats de Johnny Depp ont pu la faire témoigner. La Britannique de 49 ans était présente en vidéoconférence.

Elle explique : "On quittait la chambre et Johnny était sorti avant moi, il y avait eu un orage, de la pluie. En quittant la chambre, j’ai glissé dans les escaliers, j’ai ressenti une douleur au dos, j’ai crié parce que je ne savais pas ce qui m’était arrivé. J’avais mal et il est revenu en courant pour m’aider. Il m’a porté dans la chambre et a demandé qu’on me soigne".

Ensuite, l’avocat de Johnny Depp lui demande si l’acteur l’avait déjà poussée, d’une quelconque façon, dans les escaliers. Sans hésitation, elle répond que non. Il lui demande encore si au cours de leur relation, un geste semblable était déjà arrivé. À nouveau, elle répond négativement. " Il ne m’a jamais poussée, ni battue, ni jetée dans les escaliers ".

Après 7 semaines de procès, cette affaire touche à sa fin : les membres du jury donneront leur verdict ce vendredi 27 mai.