Kate Middleton rend hommage à la reine Elisabeth II à l'approche de Noël

Dans cette vidéo, Kate Middleton déclare : "Ce Noël sera notre premier sans sa Majesté la reine Elizabeth. Sa Majesté adorait Noël. Elle voyait Noël comme une période qui permet de rassembler les gens, et qui nous rappelle l'importance de la foi, de l'amitié et de la famille, pour montrer de l'empathie et de la compassion."

L'épouse du Prince William a aussi publié un texte en légende indiquant : "Sa Majesté laisse derrière elle un héritage incroyable, qui nous inspire profondément. Le concert de Noël est dédié à elle et à toutes les personnes qui malheureusement ne sont plus parmi nous. Noël sera très différent cette année, mais nous pouvons nous souvenir de nos traditions. Prenez le temps de ralentir et de fêter avec votre famille et vos amis toutes les choses merveilleuses qui rendent Noël si particulier."

Un hommage qui ressemble bien à Kate Middleton, elle qui était très proche d'Elisabeth II.