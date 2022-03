Kate Middleton et prince William, voyage mitigé en Jamaïque

À l’occasion du jubilé de platine de la Reine Elizabeth qui marque ses 70 ans de règne, les membres prééminents de la famille royale effectuent une série de voyages dans le Commonwealth. Le prince William et son épouse Kate Middleton se sont rendus dans les Caraïbes. Après le Belize et avant les Bahamas, le couple s’est arrêté en Jamaïque. Lors d’une réception, Andrew Holness, le Premier ministre n’a pas manqué d’évoquer l’avenir de son pays : "La Jamaïque est, comme vous le verrez, un pays qui est très fier de son histoire, très fier de ce que nous avons. Et nous avançons, et nous avons l’intention d’atteindre rapidement nos objectifs de développement et de réaliser nos véritables ambitions d’être un pays indépendant, pleinement développé et prospère."

Une déclaration qui a été soulignée et clarifiée encore sur Twitter.