Kate Bush sortira bientôt un livre plein de surprises

L’artiste publiera le 6 avril prochain How To Be Invisible, un livre qui regroupe les paroles de ses chansons, et dont quelques exemplaires comporteront des messages cachés.

Une édition reliée était déjà parue en 2018 mais c’est maintenant une version brochée qui sortira via les éditions Faber. Une nouvelle introduction écrite par Kate Bush et des illustrations de Jim Kay y ont été ajoutées.

Quelques exemplaires, uniquement en vente au Royaume-Uni, seront disponibles avec la signature de l’artiste.