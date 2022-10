Kate Bush salue la mémoire de Robbie Coltrane

“J’ai été bouleversée d’apprendre la nouvelle ", a écrit Kate Bush dans un communiqué sur son site officiel.

"Je lui suis très reconnaissante d’avoir accepté de jouer dans une vidéo que nous avons réalisée il y a quelques années. C’était incroyable de le voir à l’œuvre et d’être en présence de sa profonde intelligence et de son esprit truculent. "

"Il était tellement amusant. Il va vraiment me manquer. J’avais tellement de respect pour ses nombreux talents et sa générosité d’esprit. Nous avons perdu l’un de nos grands trésors."

On ignore pour l’instant ce qui a causé la mort de l’acteur.

On a appris récemment que le hit de Kate Bush, " Running Up That Hill (A Deal With God) " ressortait dans un format un peu oublié : le CD single. C’est la première fois que cet extrait de Hounds of Love reçoit ce traitement.

Rappelons que ce titre connaît un rebond incroyable de notoriété, grâce à son intégration dans la nouvelle saison de la série Stranger Things. Il est d’ailleurs toujours, à l’heure d’écrire ces lignes, le deuxième morceau le plus écouté en streaming depuis le début de l’été dernier.

Notez que Kate Bush était aussi le sujet de l’émission de rentrée Ladies in Rock de Delphine Ysaye, et qu’elle est à réécouter en podcast sur classic21.be !