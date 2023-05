Kate Bush rend hommage à son ancien bassiste décédé

Kate Bush a rendu un hommage émouvant à son ancien bassiste John Giblin, décédé à l’âge de 71 ans.

La mort du musicien a été confirmée dans un post Facebook par le groupe Osibisa, avec lequel il avait récemment collaboré.

Selon le groupe, John Giblin est décédé dimanche dernier (14 mai) à Cheltenham après avoir "lutté contre la maladie". Le post le décrit comme un "bassiste, contrebassiste, arrangeur et musicien de session extraordinaire".

La collaboration de longue date du musicien avec Kate Bush a commencé avec les singles "Babooshka" et "Breathing" de 1980, qui figurent tous deux sur son troisième album Never For Ever.

En outre, Giblin et Kate Bush ont collaboré avec Peter Gabriel la même année sur le titre "No Self Control".

Le musicien a ensuite participé aux albums de Kate Bush, The Sensual World (1989), The Red Shoes (1993), Aerial (2005), Director’s Cut (2011) et 50 Words For Snow (2011).

Il a ensuite été choisi par la chanteuse pour faire partie du groupe lors de son retour très attendu au Hammersmith Apollo de Londres en 2014. La résidence, intitulée Before The Dawn, a d’ailleurs fait l’objet d’un album live du même nom.

Kate Bush a tenu a rendre hommage à son ami sur son site officiel, et elle écrit : "Tout le monde aimait John. C’était un homme magnifique dans tous les sens du terme. Tout le monde voulait travailler avec lui parce qu’il avait un si grand talent et tout le monde voulait être son ami parce que c’était une personne si merveilleuse."

"J’aimais beaucoup John. Il a été l’un de mes amis les plus chers et les plus proches pendant plus de quarante ans. Nous étions toujours là l’un pour l’autre. Il était très spécial. J’ai adoré travailler avec lui, non seulement parce qu’il était un musicien extraordinaire, mais aussi parce qu’il était toujours très amusant."