Kate Bush, Neil Young, Emerson, Lake and Palmer, quand les orchestres symphonies subliment le Rock !

Les titres rocks réalisés en compagnie d’un orchestre symphonique, car finalement un groupe de rock : basse, batterie, une ou 2 guitares et du chant, ça fait peu face à tout un orchestre. Alors lâchons-nous, rock’n’roll attitude lyrique, grandiloquent et symphonique !

''Aerial'', pour ce titre assez court de son 8e album, Kate Bush invite un orchestre : le London Metropolitan Orchestra dirigé ici par le regretté Michael Kamen, connu pour son travail au cinéma mais aussi aux côtés de nombreux rockeurs. On retrouve aussi le musicien australien Rolf Harris. En 1971, Neil Young sort son 4e et plus célèbre album ''Harvest'', accompagné, pour ''A Man Needs a Maid'' et ''There’s a World'', par le London Symphony Orchestra, dirigé par le producteur et arrangeur Jack Nitzche, qui avait travaillé avec les Rolling Stones et participé à la mise en place du ''Wall of Sound'' de Phil Spector. Côté grand orchestre, soulignons le travail du trio de rock progressif Emerson, Lake and Palmer sur l’album ''Works Volume 1'' en 1977 avec le London Philarmonic Orchestra et l’Orchestre de l’Opéra national de Paris. Le titre ''C’est la vie'' sera repris quelques années plus tard par Johnny Hallyday.