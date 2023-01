Kate Bush, Little Richard et Laurent Rieppi en direct de New York dans l'émission Soundtrack sur Classic 21

C'est un programme très éclectique qui vous attend ce dimanche 29 novembre dans Soundtrack avec Laurent Debeuf.

Dominique Ragheb vous proposera une séquence spéciale consacrée à Kate Bush, en plein cœur de l'actualité avec son regain de popularité auprès des plus jeunes grâce à la série Stranger Things. Elle a aussi récemment annoncé qu'elle publiera le 6 avril prochain How To Be Invisible, un livre qui regroupe les paroles de ses chansons, et dont quelques exemplaires comporteront des messages cachés.

Laurent Rieppi interviendra quant à lui en direct de New York, où il a eu l'occasion de visite l'exposition Lou Reed : Caught Between the Twisted Stars, à la New York Public Library.

Enfin, Walter De Paduwa nous plonge à nouveau dans sa discothèque incroyable avec cette fois, un focus sur un vinyle rare de Little Richard. Une séquence à revoir en images sur nos réseaux sociaux ou sur Auvio le jour-même.