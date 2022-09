Kate Bush, Le Grand Retour !

La sorcière du son, et quelle sorcière ! Celle sur qui pas mal de fées se sont penchées, Kate Bush est une grande. Grande par sa productivité et sa diversité dans l’art. Kate chante, compose, écrit, joue, danse, réalise et produit. Depuis le plus jeune âge Kate est habitée par une grande détermination jumelée à une farouche indépendance. Catherine Bush de son vrai nom naît en 1958 dans le sud-est de Londres. Elle passe son enfance dans une ancienne ferme entourée par une famille pratiquant régulièrement les arts. C’est donc tout naturellement qu’elle se tourne vers le piano et compose des chansons à 11 ans. Alors que David Gilmour enregistre avec Pink Floyd l’album ''Wish You Where Here'', il découvre ce talent brut, elle a 16 ans, il devient son Pygmalion. Introduite dans le métier par Gilmour Kate enregistre un titre : ''Wutherings Heights''.