Kate Bush fan de Stranger Things

La chanteuse a maintenant expliqué qu’elle avait accepté l’utilisation de son hit car elle est une grande fan de la série.

L’éditrice Wende Crowley chez Sony, à qui les réalisateurs de la série ont demandé la permission d’utiliser "Running up that Hill" a expliqué : "Ils voulaient vraiment savoir si c’était de l’ordre du possible de pouvoir obtenir la permission de Kate Bush, car cette chanson serait très importante pour le personnage de Max dans l’histoire".

Elle continue : "Kate Bush est très stricte quant aux droits d’utilisation de ses chansons et c’est pour cette raison qu’on leur a demandé de pouvoir lire le script avant pour savoir dans quel contexte le titre allait être entendu."

Et après avoir compris l’intention des réalisateurs, Kate Bush a accepté, en ajoutant qu’elle était une grande fan de la série.

On le sait, les séries sont de véritables influenceuses. Que ce soit en mode ou en beauté, les séries lancent des tendances et le monde de la musique n’y échappe pas. La quatrième saison de Stranger Things a donc permis de remettre au goût du jour "Running up that Hill". Et ce n’est pas la seule.