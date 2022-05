Kate Bollinger, la pop-folk rêveuse et sans limite

On t’a longtemps décrite comme une artiste de bedroom pop, mais avec cet EP, on dirait que tu te diriges vers quelque chose de plus folk. Qu’en penses-tu ?

En effet, je pense que je prends une direction plus folk. J'ai grandi en écoutant beaucoup plus de folk que de R&B et de jazz, et quand j'ai commencé à jouer avec le groupe et à écrire avec John, je pense que mon son a commencé à pencher un peu plus vers le jazz et le RnB. Parce que les musiciens avec lesquels je joue sont tous des musiciens de jazz, et John a travaillé avec beaucoup d'artistes hiphop dans le passé. Il y a donc ce gros mélange de toutes nos influences. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, j'ai pris de l'assurance et j’ai désormais une meilleure idée de la façon dont je veux que les choses sonnent. Ça devient un peu plus “moi”. Après, c'est toujours un projet de collaboration mais je pense que j'ai une vision plus forte et que je peux mieux guider les musiciens. Mais oui, j'ai écouté plus d'artistes folk ces deux dernières années, c'est probablement pour cela.