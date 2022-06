Kassandra Missipo revit après un an de galère : "On va voir une nouvelle Kassie, plus mature"

La milieu de terrain des Red Flames, Kassandra Missipo, revient de très loin. Elle qui avait subi une déchirure des ligaments du genou gauche en mai 2021. La joueuse de Bâle était même sans club au moment de figurer dans la présélection d’Ives Serneels pour l’Euro. Elle a renoué avec les terrains en entrant au jeu contre l’Angleterre après une abstinence forcée d’un an en dehors des pelouses. Elle revient avec sourire et détermination. Le Luxembourg (en amical) arrive au bon moment.

Tout d’abord, Kassandra comment allez-vous ?

"Je me sens bien. J’ai reçu des minutes face à l’Angleterre et l’Irlande… Je n’étais d’ailleurs pas loin de donner un assist en exerçant un pressing comme la "Kassie" d’avant pouvait le faire. Je sens aussi que je progresse physiquement lors des entraînements. La semaine passée, j’étais à 85 pour-cent. Maintenant je pense que je suis à 90 pour-cent. Dans deux semaines je serai à 100 pour-cent et durant l’Euro à 200 pour-cent"

Comment avez-vous réagi quand vous avez appris votre sélection parmi les 23 ?

"J’étais très heureuse mais je reste calme car je sais que je dois encore progresser. Je m’améliore mais je ne sais pas comment mon corps va réagir. S’il dit stop je ne pourrai rien faire. Je crois que quand je serai en Angleterre pour jouer mon premier match dans cet Euro, je serai euphorique. Je reste calme car il me reste 2 semaines de travail."

Quand vous êtes montée au jeu face à l’Angleterre, cela faisait un an que vous n’aviez plus joué. Qu’avez-vous ressenti ?

"De l’excitation car c’était l’Angleterre. Ce n’était pas un match de Super League. Sans manquer de respect, le niveau est différent. Je ressentais du stress mais j’étais très heureuse. Ce n’était pas mon meilleur match mais j’ai fait mon job et de mon mieux. J’étais meilleure face à l’Irlande. Je vais continuer de m’améliorer et les gens verront une nouvelle Kassie. "

Avez-vous ressenti de la peur en remontant sur le terrain un an après la grave blessure ?

"Non. Même la première fois que je suis revenue à l’entraînement, j’ai voulu y aller directement. Si je suis sur un terrain c’est pour y aller à 100 %."

Qu’entendez-vous par la nouvelle Kassie ?

"Une joueuse plus mature. Avant j’étais trop impulsive… J’ai appris. Je regarde en avant et on va voir."

Il y a 5 ans vous n’étiez pas à l’Euro. C’est donc votre premier ? Qu’en attendez-vous ?

"Je suis très heureuse mais je veux voir au jour le jour… Si tu t’excites trop, tu oublies ce qu’il faut encore faire. Les émotions viendront d’elles-mêmes. On va s’éclater hein…"

S’éclater c’est aussi le but face au Luxembourg non ?

"Oui on ne veut pas seulement marquer des buts mais aussi montrer que l’on peut produire un football attractif. Contre l’Autriche c’était plus compliqué. Elles étaient meilleures dans le jeu. Elles étaient plus agressives. On doit s’en inspirer face aux équipes qui nous sont inférieures. Et là les buts vont venir. On doit montrer cela à nos fans. Ce match est important."

Quid de la fatigue ? Vous allez jouer un 4e match en 12 jours…

"Nous avons beaucoup bossé parce que nous devions beaucoup bosser. Nous n’étions pas tous au même niveau physiquement. Et le coach voulait aussi savoir qui pouvait tenir 90 minutes. A l’Euro aussi on jouera 3 matches dans un délai très court. Il y a une stratégie derrière. En tous les cas, nous ne doutons pas. Pas même après la défaite face à l’Autriche. Il ne faut jamais douter. On peut faire des choses magnifiques avec cette équipe. Nous devons être positives mais aussi critiques et conscientes du travail qu’il reste à accomplir. "