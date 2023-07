Kassandra Missipo : "On a vu la différence de niveau"

Les Red Flames se sont inclinés 5-0 face aux Pays-Bas en match amical. Une rencontre qui a tourné court, car les Flames n’ont pas vraiment eu voix au chapitre comme elles nous l’expliquent à l’interview.

"On a vu la différence de niveau", commence Kassandra Missipo au micro de Lise Burion. "On a essayé, mais elles étaient juste plus fortes. On doit jouer ce genre de match pour apprendre. Et pour le futur, on doit encore professionnaliser ça pour se rapprocher d’elles. Car, on doit être réaliste et se dire que ce n’est pas suffisant. On a vu les choses qui ne vont pas, mais celles aussi qui vont. C’est le foot, ça arrive et ça fait mal à l’équipe. Mais il faut être réaliste, elles ont des joueuses qui jouent dans de grands clubs. On a essayé de faire de notre mieux."

Avec une nouvelle tactique mise en place, les Flames ont semblé un peu déboussolées : "Elles devaient faire le jeu et on attendait notre chance, c’était l’idée. Mais on a encore du temps pour travailler ça et on peut se focaliser sur ce qu’on pourra faire mieux et optimaliser le système. On se donne la mentalité pour être mieux en septembre."

Même son de cloche du côté de Welma Fon : "On voit qu’elles vont à la Coupe du monde et nous pas. La différence de niveau est vraiment trop grande. Tu as envie de te mettre de côté et admirer le foot. Dans les matches comme ça, on peut voir qu’on est loin et le but à atteindre. On a beaucoup de choses à travailler."

Le 22 septembre, les Red Flames affrontent à nouveau les Pays-Bas, cette fois dans le cadre de la Ligue des Nations : "À nous de travailler et de prendre ce match pour mettre nos meilleures chances de notre côté", conclut Welma.