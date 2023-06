Kassa Overall : Du jazz au hip-hop, de l’hôpital psychiatrique à l’un des albums les plus fous de l’année

Fin 2006, reboosté et désintoxiqué, Kassa Overall quitte Seattle et s’envole pour New York. "À mes yeux, c’était l’étape obligatoire pour devenir un vrai jazzman. Et comme le trompettiste Wallace Roney m’avait proposé de jouer avec lui, je n’ai pas hésité." À New York, Kassa Overall dégote une chambre à louer, bon marché, chez un certain Bill Lee... "C’était le père du réalisateur Spike Lee. J’ai vécu chez lui, à Fort Greene Park, en plein cœur de Brooklyn, pendant quelques années." Durant cette période, la carrière de Kassa Overall prend une nouvelle dimension. En studio ou sur scène, il se met au service de personnalités telles que Yoko Ono, Angela Davis, Arto Lindsay ou Cécile McLorin Salvant. De quoi apprendre les ficelles du métier et gagner en expérience. "Ça, c’est un peu comme dans le jeu vidéo Zelda", plaisante-t-il. "Pour avancer dans la partie, il faut choper une épée, un bouclier, des bombes, etc. Dans ma carrière, c’est pareil : j’ai obtenu tellement de choses de la part de différentes personnes." Trois noms lui apportent toutefois les solutions nécessaires pour gagner la partie. "La pianiste de jazz Geri Allen (connue pour ses collaborations avec Wayne Shorter, Ornette Coleman ou Ron Carter, Ndlr) a été la première à m'emmener en Europe. Avant de travailler à ses côtés, j’étais un gamin. Pour tourner avec elle, j'ai dû élever mon niveau et prendre mes responsabilités. Plus tard, j'ai accompagné Jon Batiste dans The Late Show with Stephen Colbert. Où j’ai compris une chose essentielle : l’avant-garde et l’improvisation ne sont pas contraire à la culture populaire. Avec Jon, il était possible de créer des choses en direct à la télévision, à une heure de grande audience. Enfin, je dois aussi citer Francis and the Lights. J'ai joué dans ce groupe par intermittence. Francis est un interprète, producteur et écrivain ultra méticuleux. Pour l’accompagner, j'ai dû apprendre à jouer des motifs comme une boîte à rythmes, mais aussi à repousser mes limites lors de répétitions ultra poussées. Sans ces gens, je ne serais jamais là où j’en suis aujourd’hui."