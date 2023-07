Kasper Dolberg à Anderlecht, un talent à dépoussiérer, une inconstance à soigner

Solide gaillard (1m87), habile dos au but et suffisamment technique, l’attaquant danois s’était révélé en 2016 alors qu’il n’avait que 19 ans. 23 buts et 8 assists avec l’Ajax (toutes compétitions confondues) pour sa première saison chez les pros. La carrière du jeune gamin démarre fort et suscite rapidement beaucoup d’intérêt.

La suite est moins glorieuse. S’il reste plutôt efficace devant le but (9 buts en 2017-2018 et 12 buts + 5 assists en 2018-2019) Dolberg souffre des ambitions d’un Ajax qui grandit à une allure démesurée. Les Lanciers cartonnent en Eredivisie et en Europe où après avoir compté sur ce vieux briscard de Klaas-Jan Huntelaar, ils s’appuient sur le fantastique trio Neres-Tadic-Ziyech. Difficile de se frayer un chemin parmi ces quatre-là pour Kasper Dolberg, forcé de partir.