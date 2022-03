Kasper Bosmans au WIELS

Polysémie du tapis de sable

Karel Bosmans multiplie les angles et les strates de sens et part du particulier vers le global en s’appuyant sur sa propre culture, les traditions locales du Limbourg. Il mélange des références appartenant à différentes époques et cultures et en dégage les similitudes pour en souligner les points communs.

Home is dear, home is best [Logis familial, logis idéal] (2022) est une œuvre réalisée en sable et pigment. Cette pièce fait référence à une pratique très répandue au Limbourg, région au sol sablonneux, qui consiste à créer des motifs décoratifs dans le sable autour des maisons. Un concours de tapis de sable se déroule à Lommel chaque année. L'œuvre, inspirée de la fable Zeus et la tortue attribuée à Ésope dans laquelle la tortue préféra sa propre maison à celle de Zeus et fut condamné à la porter sur son dos. L'œuvre figure une gigantesque toile d’araignée. Dans une approche queer, Bosmans a conçu cette pièce comme le placard d'un monde intra-familial auto-confiné, mais, nous indique-t-on, "qui fait aussi office de vitrine d’exposition : le visiteur est encouragé à entrer au centre de la toile et à observer l’ornementation environnante. Dans un geste d’autodérision, l’artiste se dépeint comme l’araignée queer et le visiteur devient ainsi sa proie."