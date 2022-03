Kasper Asgreen avant l'E3 Harelbeke : "Je suis là où je dois être niveau condition"

Kasper Asgreen, vainqueur sortant du Grand Prix de l’E3 emmènera l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl à Harelbeke vendredi.

L’an passé, son succès à l’E3 avait lancé le Danois vers sa victoire au Tour des Flandres, où il avait surpris Mathieu van der Poel dans un sprint à deux. "L’année d’avant, j’avais gagné Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Gagner l’E3 signifiait que j’avais encore gravi un échelon. Le Tour des Flandres a suivi. Gagner contre de vrais coureurs de classiques signifiait quelque chose pour moi", a raconté Asgreen.

La forme d’Asgreen est présente également cette année. "J’ai assez d’expérience pour savoir ce que je dois faire pour être au top niveau condition. Je n’ai pas disputé Milan-Sanremo. J’aime pourtant cette course. Le final est intense et spécial. Mais elle n’entrait pas dans mon programme. J’ai fait un bloc d’entraînement après Tirreno-Adriatico, mais j’espère prendre le départ de Milan-Sanremo l’année prochaine."

Par rapport aux années précédentes, le 'Wolfpack' apparaît un peu moins fort. "Nous ne sommes pas encore aussi dominants que d’autres équipes, mais nous avons des victoires (14, ndlr), ce n’est pas si mal. Par rapport à Jumbo-Visma et UAE Team Emirates, nous étions peut-être moins forts, notamment au Circuit Het Nieuwsblad, mais le 'Wolfpack' sera présent vendredi. Moi-même j’ai suffisamment progressé ces dernières semaines. Surtout aux Strade Bianche (où il a fini troisième, ndlr). J’ai dû aller loin plusieurs fois. J’ai bien digéré ces montées, c’était bon signe. Je n’ai pas obtenu de résultats à Tirreno-Adriatico, mais j’en suis sorti satisfait. Lors du bloc d’entraînement qui a suivi, j’ai obtenu de bons chiffres. Niveau condition, je suis là où je dois être."

Asgreen "ne sent pas plus de pression" sur ses épaules. "Bien sûr, je serai davantage surveillé et ce sera plus difficile de remporter le 'Ronde' et l’E3, mais je ferai de mon mieux."