Kasatkina écarte Kudermetova et s'offre une première demi-finale en Grand Chelem

Daria Kasatkina a dominé Veronika Kudermetova 6-4 7-6 (7/5) en 2h05 pour s’offrir sa première demi-finale en Grand Chelem. L’ancienne protégée de Philippe Dehaes y retrouvera Iga Swiatek ou Jessica Pegula.

Kudermetova-Kasatkina, duel entre deux Russes évoluant sous bannière neutre pour une place en demi-finale à Roland-Garros mais opposition de style entre la 29e mondiale et la 20e. D’un côté une Kudermetova plus puissante et agressive, de l’autre, une Kasatkina, excellente défenseuse qui commet très peu de fautes.

La première balle de break est à mettre à l’actif de la partenaire de la partenaire d’Elise Mertens en double à 1-2. Et la Russe la convertit sur un coup droit trop long de Kasatkina pour mener 1-3.

Mais la mieux classée des deux réagit directement et débreake dans le jeu suivant, bien aidée par un smash manqué de Kudermetova pour lui offrir deux balles de break (2-3).

Le jeu est décousu et Kudermetova se crée de nouvelles occasions de break dans le jeu suivant mais Kasatkina reste solide et conserve son service (3-3). Elle enchaîne ensuite sur le service de la 29e mondiale pour s’offrir à son tour deux balles de break que Kudermetova écarte parfaitement avec notamment un magnifique court droit court croisé et conserve finalement sa mise en jeu (3-4).

Bien plus entreprenante, Kudermetova fait le jeu dans cette rencontre mais manque parfois de précision pour prendre les devants et elle se retrouve même en difficulté sur son service à 4-4 où après avoir bien mené l’échange, elle envoie son coup droit dans le couloir. Kasatkina ne laisse pas passer l’occasion et d’un grand coup droit s’offre le break pour mener 5-4.

Pourtant peu puissante au service, Kasatkina parvient à conserver sa mise en jeu et file vers le gain du premier set, en pouvant une nouvelle fois compter sur une énorme faute de Kudermetova à 40-40 (6-4).

Le début du deuxième set est également à l’avantage de Kasatkina qui pousse Kudermetova à frappe à chaque fois un coup supplémentaire et la partenaire de double de Mertens finit souvent par craquer dans ce jeu. Kasatkina s’offre d’entrée deux balles de break qu’elle ne parvient pas à convertir, partant cette fois à la faute. Elle continue toutefois de pousser et s’offre une troisième balle de break et saisit cette fois l’occasion d’un beau passing croisé de revers (1-0).

Kudermetova recolle dans le jeu suivant en parvenant cette fois à prendre le meilleur sur la mise en jeu de Kasatkina. Mais ce début de deuxième set est également un jeu de break et de débreak. Kasatkina reprend l’avantage sur la mise en jeu de Kudermetova et mène 2-1.

Les deux joueuses retrouvent ensuite un peu plus de solidité sur leur service et les breaks se font moins courants. Kasatkina mène 4-2 et peut se permettre de prendre un peu plus de risque sur le jeu de service de Kudermetova. Mais la grande Russe reste bien concentrée et ne perd qu’un petit point sur sa mise en jeu pour revenir à 4-3.

La 29e joueuse mondiale s’est bien accrochée et revient dans le match en recollant à 4-4 en posant plus son jeu. Mais la Russe retombe dans ses travers et doit à nouveau faire face à deux balles de break dans le jeu suivant. Kasatkina ne laisse pas passer sa chance et convertit la deuxième sur un revers de Kurdermetova qui reste dans le filet.

La fin de ce deuxième set retrouve le même schéma que les premiers jeux. Break, débreak, les deux joueuses ne parviennent plus à garder leur mise en jeu. Une nouvelle fois, Kudermetova n’abdique pas et s’offre deux balles de contre-break pour rester dans la rencontre. Elle ne laisse pas passer sa chance et revient à 5-5 sur un gros coup droit croisé.

Pour la première fois du set, Kurdermetova est devant après avoir dû lutter et écarter deux balles de break (5-6). Kasatkina conserve, elle aussi, sa mise en jeu et le deuxième set va donc se jouer au tie-break.

Kasatkina réalise le premier mini-break d’entrée et fait la course en tête, réalisant même un deuxième mini-break pour mener 4/0. Le début tie-break est à sens unique, Kudermetova multiplie les fautes et Kasatkina mène 6/1. Kasatkina semble nerveuse et galvaude quelques balles de match en commettant de grosses fautes avant de conclure sur une magnifique amortie pour remporter le tie-break 7/5.

La 20e mondiale s’impose 6-4 7-6 (7/5) et valide son billet pour les demi-finales où elle affrontera la gagnante du quart de finale entre Iga Swiatek et Jessica Pegula. La native de Togliatti réalise son meilleur parcours en Grand Chelem, elle qui avait été battue en quart de finale par Sloane Stephens à Roland-Garros en 2019.