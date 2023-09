Karol Szymanowski en Italie

" Quand les gens comprendront-ils qu'il n'y a pas d'art autogène et que chaque artiste est un aristocrate qui doit avoir derrière lui douze générations de Bach et de Beethoven, si c'est un musicien, de Sophocle et de Shakespeare, si c'est un poète dramatique, mais que s'il renie ses ancêtres, s'il n'en a pas, il sera alors dans le meilleur des cas, malgré le plus grand talent, un gribouilleur ". Szymanowski confie que si l'Italie n'existait pas, il n'existerait pas non plus ! Il ajoute : "Je ne suis ni peintre ni sculpteur mais quand je me promène à travers les salles de musée, les églises et les rues, quand je contemple ces œuvres altières qui regardent avec un sourire méprisant tout ce qui est sot, bas et sans âme, quand je pense à toutes ces générations d'hommes qui furent les plus beaux et les plus géniaux, je sens que cela vaut la peine de vivre et de travailler. (...) "

Karol SZYMANOWSKI - La fontaine d’Arethuse extraits des Mythes, Trois Poèmes pour violon et piano opus 30 . Baiba et Lauma Skride. Orfeo 873141.

Karol SZYMANOWSKI - La Sonate n°1 . Rafal Blechacz. DG 4779548.

Karol SZYMANOWSKI - Penthésilea. Roma Owsinska et l’Orchestre philharmonique polonais à Katovice sous la directon de Karol Stryja. . Marco Polo 8223293 .

Ludwig van BEETHOVEN - Le 3e mouvement du quatuor numéro 15 en la mineur op 132. Quatuor Artemis. Virgin 710208.

Karol SZYMANOWSKI - Le Concerto pour violon et orchestre n°1 opus 35. Christian Tetzlaff et l'Orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Pierre Boulez. DG 4778771.

Frédéric CHOPIN - Le premier mouvement de la Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op 65. Sol Gabetta et Bertrand Chamayou . Sony 93012 .

Jean-Sébastien BACH - Les Préludes et Fugues en ut majeur et en do mineur BWV 846 et 847 extraits du clavier bien tempéré . Pierre-Laurent Aimard . DG 4792784.

Karol SZYMANOWSKI - La Romance pour violon et piano en ré majeur. . Thomas Zehetmair et Silke Avenhaus . EMI 7243555560728 .

Karol SZYMANOWSKI - Les Préludes pour piano op 1. Krystian Zimerman . DG 63760.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Cyrielle COUR